Дванадцять країн ЄС закликали почати переговори про вступ з Україною й Молдовою в червні

Чеський міністр у справах Європи Мартін Дворжак ініціював лист із закликом до бельгійського головування в Раді Європейського Союзу сприяти прогресу в переговорах про вступ України та Молдови до ЄС.

Про це він написав в X.

До чеського заклику приєдналися Швеція, Фінляндія, Словаччина, Польща, Литва, Естонія, Латвія, Румунія, Словенія, Португалія та Німеччина.

Дворжак впевнений, що зрушення в переговорах могло б принести нову енергію в зусилля України та Молдови з реформування.

«Перед Україною та Молдовою стоїть багато викликів, що робить їх ще більш заслуговуючими на нашу підтримку та солідарність у їхніх зусиллях стати частиною Європейського Союзу», — наголосив чеський політик.

У листі він зазначає, що «настав час рухатися вперед», і разом зі своїми соратниками закликає Раду з загальних справ ухвалити позицію для переговорів з Україною та Молдовою не пізніше червня, пише iROZHLAS.cz., журналісти якого мають лист у своєму розпорядженні.