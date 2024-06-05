Російські хакери атакували сайт іспанської компанії, яка ремонтує танки Leopard для України

Сайт іспанської компанії Santa Barbara Systems (підрозділ німецької General Dynamics), яка займається ремонтом танків Leopard для поставок в Україну, зазнав кібератаки.

Про це пише Reuters.

Представник General Dynamics в Німеччині заявив, що оборонний підрядник все ще аналізує причину відключення вебсайту, додавши, що всі його операції в Європі проходять нормально.

Хакерська група NoName взяла на себе відповідальність за розподілену DDoS-атаку, яка спрямовує великі обсяги інтернет-трафіку на цільові сервери, щоб вивести їх в офлайн.

Як зазначає Reuters, Santa Barbara збирає важку техніку, таку як танки Leopard і артилерійське обладнання для іспанської армії, а також бере участь у відновленні законсервованих іспанських танків Leopard для постачання українській армії.