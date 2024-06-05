НАБУ викрило адвоката компанії «Міллер» на хабарі у $200 тисяч у справі «Укренерго»

Національне антикорупційне бюро України (НАБУ) викрило київського адвоката на хабарі у $200 тисяч у справі щодо «Укренерго». Підозрюваний — адвокат юридичної компанії «Міллер» Олексій Носов, підтвердили в самій компанії.

За даними слідства, адвокат пропонував хабар детективу НАБУ і прокурору Спеціалізованої антикорупційної прокуратури (САП) за ухвалення рішення про передачу справи щодо підзахисного до іншого органу досудового розслідування.

Носову повідомили підозру за ч. 3 ст. 369 КК України — пропозиція хабаря службовцю. Стаття передбачає увʼязнення на термін від 4 до 8 років.

У компанії «Міллер» заявили, що шоковані ситуацією та розривають будь-які стосунки з Носовим. Юристи пообіцяли сприяти розслідуванню і не виступати захисниками Носова.

Про яку справу мова

Носов отримав підозру у справі щодо заволодіння електричною енергією «Укренерго» та легалізації отриманих від її продажу коштів.

За версією слідства, у березні 2022 року ТОВ «Юнайтед Енерджі», попри наявні борги, закупила електроенергію в «Укренерго». Цю компанію повʼязують з бізнесменом Ігорем Коломойським.

Потім електроенергію продали на ринку, а отримані прибутки вивели за кордон. Гроші «Укренерго» не отримало, а коли спробувало звернутися до банка-гаранта, отримало відмову. Сума збитків становила 716 мільйонів гривень.

Підозри отримали організатор схеми Михайло Кіперман, директор департаменту «Укренерго» Дмитро Кондрашов, голова правління комерційного банку «Альянс» Юлія Фролова і директор приватної компанії. Кіпермана, Кондрашова та Фролову оголосили в розшук.

Правоохоронці передчасно наклали арешт на 700 мільйонів гривень на рахунках компаній, причетних до схеми.