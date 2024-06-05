На Житомирщині після візиту до ТЦК помер чоловік. Там його смерть повʼязують із нападом епілепсії через зловживання алкоголем

У Житомирській області військовозобовʼязаний помер після того, як його доставили до Звягельського районного ТЦК на проходження військово-лікарської комісії. У військкоматі пояснюють, що чоловік помер від нападу епілепсії, фізичної сили до нього не застосовували.

Про це повідомили в Житомирському обласному ТЦК та СП.

Інцидент стався 28 травня. У ТЦК розповіли, що інформація про померлого військовозобовʼязаного поширилася в одній з місцевих груп у Facebook, де в коментарях смерть чоловіка пов’язали з певними діями з боку ТЦК.

За словами працівників військкомату, свідки кажуть, що до відвідин ТЦК чоловік кілька днів зловживав алкоголем і мав легкі травми.

Вранці 29 травня в нього стався епілептичний напад, спричинений тривалим вживанням алкоголю, кажуть у ТЦК. Йому надали першу невідкладну медичну допомогу й викликали швидку.

Слідчо-оперативна група на місці інциденту кваліфікувала випадок як самокаліцтво. 2 червня від отриманих під час епілептичного нападу травм чоловік помер у лікарні. У ТЦК кажуть, що слідчі, які проводили експертизу, зазначили, що жодного стороннього фізичного впливу на чоловіка не чинили.