Міносвіти змінило умови вступу для бакалаврів, магістрів та аспірантів

Міністерство освіти і науки України оновило умови вступу для здобуття ступенів бакалавра, магістра й доктора філософії / доктора мистецтва у 2024 році.

Зміни повʼязані з воєнно-політичною ситуацією у країні. Міносвіти врахувало основні аспекти щодо іспитів, які необхідні для підтвердження високого рівня знань, компетентностей та навичок вступників.

МОН підвищило регіональний коефіцієнт для закладів вищої освіти, які розташовані у прифронтових і прикордонних областях, на:

1,07 — у Запорізькій, Миколаївській, Одеській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях;

1,04 — у Дніпропетровській і Полтавській областях, а також у Бучанському районі Київської області;

1,00 — інші.

Також тепер для здобуття ступеня магістра на основі вже здобутого ступеня магістра (для другої вищої освіти) вступати можна без ЄВІ та ЄФВВ, а лише за іспитами безпосередньо в закладі освіти. Це стосується освітніх програм всіх спеціальностей, окрім 081 «Право» і 293 «Міжнародне право».

Крім цього, для вступу на здобуття ступеня доктора філософії / доктора мистецтва тепер треба успішно скласти ЄВІ у 2024 році з оцінкою за кожний з його компонентів не менше ніж 150 балів. Альтернатива — складений ЄВІ у 2023 році з оцінкою за тест з іноземної мови не менше ніж 130 балів. Сертифікати, що посвідчують знання іноземної мови, цьогоріч не надають доступу до вступу в аспірантуру.

Крім того, студенти, які здобули ступінь бакалавра у 2024 році, можуть скористатися спеціальними умовами для вступу на магістратуру, якщо вони:

зареєстровані та проживають на тимчасово окупованій території;

проживають у населених пунктах, де станом на 1 липня 2024 року відбувалися активні бойові дії;

проживають на тимчасово окупованій території або переселилися з таких територій після 1 січня 2024 року.

За таких умов вони можуть отримати рекомендацію для зарахування на магістратуру, якщо вступають до того ж закладу вищої освіти, де здобули ступінь бакалавра. Це стосується спеціальностей, що користуються особливою підтримкою — ось перелік.

Якщо ж у закладі вищої освіти немає магістерської програми за обраною спеціальністю, студенти можуть подати документи до будь-якого переміщеного ЗВО або закладу вищої освіти в Запорізькій, Київській, Миколаївській, Сумській, Харківській та Чернігівській областях.