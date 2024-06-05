МЗС України відреагувало на заяву Китаю про його мирний план із переговорами з росією

Міністерство закордонних справ України відреагувало на слова міністра закордонних справ Китаю Ван Ї про те, що китайський мирний план нібито підтримують 26 країн, а Україна і росія окремо «підтвердили більшу частину змісту» його принципів.

У заяві МЗС України сказано, що Китай міг би зробити «практичний внесок у досягнення справедливого і довготривалого миру» в Україні, якби взяв участь у Саміті миру, який пройде 15 і 16 червня у Швейцарії.

«Наступного тижня у Швейцарії відбудеться Глобальний саміт миру. Вважаємо, що всі країни, які щиро прагнуть відновлення миру, мають працювати разом над його успішним проведенням, а не докладати зусиль, щоб підважити саміт», — підкреслили в українському МЗС.

Відомство зауважує, що саме Україна має визначати, яким повинен бути мир. Єдиною справедливою основою для цього є Формула миру президента Володимира Зеленського, додали в МЗС.