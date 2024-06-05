Генштаб ЗСУ: Минулої доби Сили оборони знищили ще 40 артсистем і три засоби ППО армії рф

Протягом минулої доби армія рф втратила 1 280 своїх військовослужбовців — убитими й пораненими. Також Сили оборони нищили військову техніку росіян.

Про це повідомили в Генеральному штабі ЗСУ.

За даними Генштабу, за минулу добу українські військові знищили ще 12 танків армії рф, 16 бойових броньованих машин, 40 артилерійських систем, три засоби ППО, 39 БпЛА оперативно-тактичного рівня, дві крилаті ракети, 69 одиниць автомобільної техніки та цистерн і 12 одиниць спеціальної техніки.

Із загальними орієнтовними бойовими втратами росіян від початку повномасштабного вторгнення можна ознайомитися в інфографіці нижче:

Україна і росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових — 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.