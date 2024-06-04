Генпрокурор: Понад 2 200 українських військовополонених зазнали тортур і нелюдського поводження в полоні

Офіс генерального прокурора розслідує злочини росії проти українських військовополонених. Уже встановили 2 200 потерпілих, яких піддавали тортурам та нелюдському поводженню в російському полоні.

Про це повідомив генпрокурор Андрій Костін.

Понад 500 людей серед потерпілих зазначили, що до них застосовували фізичне насильство під час допитів, зокрема катування електрострумом.

«Кожен, хто був у російському полоні, піддавався жорстокому поводженню або тортурам з боку окупантів», — наголосив він.

І додав, що військовополонених бʼють навіть за спілкування українською мовою. Повернені з полону розповідають, що стали свідками вбивств інших полонених.

У росії створили систему з утримання українських полонених. Зараз відомо про щонайменше 25 таких обʼєктів у 15 регіонах росії.

З початку повномасштабної війни прокурори зареєстрували понад 450 кримінальних проваджень за фактами жорстокого поводження з військовополоненими. Ще розслідується «магістральне» провадження про злочини проти українських полонених, за результатами якого вже є 12 підозрюваних.

Також слідчі ведуть 27 кримінальних проваджень за фактами страти 61 українського військовополоненого. Вони повідомили про підозру чотирьом російським військовим, а одному оголосили вирок.