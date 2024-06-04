Канада ввела санкції проти Азарова, Табачника та низки інших чиновників часів Януковича

Канада ввела економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті канадського уряду.

В уряді Канади вважають, що ситуація в Україні є «серйозним порушенням» міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.

У звʼязку з цим країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження потрапили:

Микола Азаров, колишній премʼєр-міністр;

Олексій Азаров, син Миколи Азарова, екснардеп від Партії регіонів;

Раїса Богатирьова, ексміністерка охорони здоровʼя;

Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО та глава адміністрації Януковича;

Сергій Курченко, бізнесмен;

Віктор Пшонка, ексгенпрокурор;

Артем Пшонка, син Віктора Пшонки, екснардеп від Партії регіонів;

Дмитро Табачник, ексміністр освіти;

Олександр Якименко, ексголова СБУ;

Віталій Захарченко, ексголова МВС.

Санкції забороняють канадцям проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.