Канада ввела санкції проти Азарова, Табачника та низки інших чиновників часів Януковича

Канада ввела економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича.
Про це йдеться у пресрелізі на сайті канадського уряду.
В уряді Канади вважають, що ситуація в Україні є «серйозним порушенням» міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.
У звʼязку з цим країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження потрапили:
- Микола Азаров, колишній премʼєр-міністр;
- Олексій Азаров, син Миколи Азарова, екснардеп від Партії регіонів;
- Раїса Богатирьова, ексміністерка охорони здоровʼя;
- Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО та глава адміністрації Януковича;
- Сергій Курченко, бізнесмен;
- Віктор Пшонка, ексгенпрокурор;
- Артем Пшонка, син Віктора Пшонки, екснардеп від Партії регіонів;
- Дмитро Табачник, ексміністр освіти;
- Олександр Якименко, ексголова СБУ;
- Віталій Захарченко, ексголова МВС.
Санкції забороняють канадцям проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.