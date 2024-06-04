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Канада ввела санкції проти Азарова, Табачника та низки інших чиновників часів Януковича

Автор:
Оля Березюк
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Канада ввела економічні санкції проти низки українських політиків і посадовців часів президента-втікача Віктора Януковича.

Про це йдеться у пресрелізі на сайті канадського уряду.

В уряді Канади вважають, що ситуація в Україні є «серйозним порушенням» міжнародного миру та безпеки, що призвело до міжнародної кризи.

У звʼязку з цим країна запровадила санкції щодо низки колишніх соратників Януковича. Під обмеження потрапили:

  • Микола Азаров, колишній премʼєр-міністр;
  • Олексій Азаров, син Миколи Азарова, екснардеп від Партії регіонів;
  • Раїса Богатирьова, ексміністерка охорони здоровʼя;
  • Андрій Клюєв, колишній секретар РНБО та глава адміністрації Януковича;
  • Сергій Курченко, бізнесмен;
  • Віктор Пшонка, ексгенпрокурор;
  • Артем Пшонка, син Віктора Пшонки, екснардеп від Партії регіонів;
  • Дмитро Табачник, ексміністр освіти;
  • Олександр Якименко, ексголова СБУ;
  • Віталій Захарченко, ексголова МВС.

Санкції забороняють канадцям проводити будь-які фінансові операції та операції з майном з людьми, що потрапили до переліку.