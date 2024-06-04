Уряд продовжив роботу паспортного сервісу «Документ» для українців за кордоном

Кабінет міністрів вирішив продовжити роботу паспортного сервісу «Документ» для українців за кордоном.

Про це повідомили в Міністерстві з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України.

Цей експериментальний проєкт із оформлення паспортних документів українцям за кордоном запровадила Державна міграційна служба у 2022 році. Він мав завершити свою дію наприкінці червня цього року.

«З огляду на соціальну значущість проєкту задля підтримки наших громадян за кордоном», уряд вирішив продовжити роботу паспортного сервісу «Документ» ще на шість місяців, передали в Мінреінтеграції.

Підрозділи «Паспортного сервісу» доступні у містах Польщі (Варшава, Краків, Гданськ, Вроцлав), Іспанії (Мадрид, Валенсія), Туреччини (Стамбул), Словаччини (Братислава), Чехії (Прага), Італії (Мілан) та Німеччини (Берлін, Кельн, Мюнхен). Дізнатися їхні адреси можна за посиланням.

Там українці можуть отримати такі послуги:

оформлення ID-картки чи закордонного паспорта (зокрема замість втраченого або викраденого);

обмін ID-картки чи закордонного паспорта (у звʼязку з закінченням строку дії, зміною інформації, непридатністю до використання);

обмін паспорта зразка 1994 року на ID-картку (за бажанням чи у разі непридатності);

одночасне оформлення закордонного паспорта та ID-картки;

обмін посвідчення водія.

З 23 квітня для українців призовного віку за кордоном призупинили надання консульських послуг. Обмеження діяли до набрання чинності закону про мобілізацію (18 травня), тепер консульські послуги можна отримати, оновивши дані в ТЦК.

Того ж дня ДП «Документ» повідомило, що призупиняє видачу готових документів за кордоном через «технічні причини». Видачу залишили лише для дітей 12 років, оскільки їм не потрібна біометрична верифікація.

Уже 6 травня закордонні підрозділи ДП «Документ» відновили видачу паспортів громадянам України в тестовому режимі. Повідомлялося, що в пріоритеті видача паспортів «соціально вразливим категоріям громадян».