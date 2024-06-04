Рада виключила нардепа Віталія Борта з Тимчасової слідчої комісії щодо облаштування фортифікацій та закупівель дронів

Верховна Рада підтримала виключення народного депутата Віталія Борта, обраного від уже забороненої «Опозиційної платформи — За життя», з Тимчасової слідчої комісії щодо закупівель дронів і спорудження фортифікацій.

Про це повідомив народний депутат фракції «Голос» Ярослав Железняк. За рішення проголосували 297 нардепів.

Замість Борта буде Дмитро Разумков — голова міжфракційного обʼєднання «Розумна політика». Також з ТСК вивели депутата від «Слуги народу» Єлизавету Богуцьку, місце якої займе її однопартієць Ігор Мудрий.

Проєкт «Схеми» писав про Віталія Борта. Він 16 січня 2014 року голосував за «диктаторські закони», які ухвалювали з грубими порушеннями задля збереження режиму Віктора Януковича, кілька разів літав до окупованого Криму з росії (у період з 2014 по 2016 рік), а у 2023 році їздив до Угорщини на зустріч з невʼїздним в Україну соратником Віктора Орбана Лорінцом Ночо. Борт туди офіційно поїхав у відрядження на 6 днів, однак пробув за кордоном 2 місяці. В Офісі генпрокурора після цього заявили, що розслідують кримінальне провадження «за фактом службового підроблення», але про результати розслідування досі не повідомляли.