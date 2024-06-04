СБУ затримала чоловіка, який намагався підірвати автівки працівників військкоматів у Запоріжжі

Служба безпеки України на гарячому затримала чоловіка, який готував підриви авто працівників військкоматів у Запоріжжі. Його підозрюють у роботі на російські спецслужби.

Про це повідомила СБУ.

За версією слідства, підозрюваний діяв за вказівками Федеральної служби безпеки росії, він мав знайти автівки працівників місцевих ТЦК, а потім встановити під ними саморобну вибухівку дистанційного керування.

СБУ каже, що підозрюваний щоденно стежив за парковками поблизу військкоматів, щоб знайти майбутні цілі. Далі він мав отримати від російського куратора детальні інструкції щодо терактів.

Підозрюваного затримали, коли він проводив дорозвідку поблизу обʼєкта Сил оборони. У нього вилучили мобільний телефон із доказами. Також СБУ встановила, що підозрюваний шпигував і за трансформаторними підстанціями Запоріжжя.

За даними слідства, затриманий — охоронець місцевої енергокомпанії, якого ФСБ дистанційно завербувала у квітні. Чоловіка помітили через його доньку, яка проживає в Москві та співпрацює з російською спецслужбою.

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Затриманий зараз під вартою. Його підозрюють у державній зраді — за це загрожує довічне ув’язнення.

Водночас СБУ додатково захистила маршрути пересування військовослужбовців ЗСУ та їхні бази.