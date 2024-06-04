Уночі ППО збила два «Іскандери» й два дрони. Під обстрілом опинилось Дніпро

У ніч на 4 червня російські війська вдарили по Дніпропетровщині двома крилатими ракетами «Іскандер-К».

Про це повідомив командувач Повітряних сил Микола Олещук.

Уламки збитих ракет впали на Дніпро — постраждали семеро людей. Голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак пише, що в місті пошкоджена цивільна інфраструктура, півтора десятка авто, а ще вибиті вікна у приватних будинках, багатоповерхівках і в лікарні.

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Серед поранених — одномісячний хлопчик і 17-річний підліток, він у стані середньої важкості. Окрім Дніпра, звечора росіяни також обстрілювали Нікополь за допомогою дронів-камікадзе. Минулося без постраждалих.

О 10:20 ДСНС повідомила, що кількість постраждалих від нічного обстрілу Дніпра зросла до 8 людей.

Також уночі росіяни застосували 4 дрони невстановленого типу на північному напрямку. Два з них знищили на Чернігівщині, а ще два самостійно припинили своє існування.