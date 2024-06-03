У МАГАТЕ заявили, що на окупованій Запорізькій АЕС порушені всі принципи ядерної безпеки

На тимчасово окупованій росіянами Запорізькій атомній електростанції ситуація залишається складною — там повністю або частково порушені всі сім принципів ядерної безпеки.

Про це повідомив гендиректор МАГАТЕ Рафаель Гроссі.

Ризики для ядерної безпеки Запорізької АЕС створюють проблеми з укомплектуванням персоналу, плановими перевірками та обслуговуванням структур безпеки, систем і компонентів; надійністю ланцюгів постачання, а також механізмами на випадок надзвичайних ситуацій.

«На початку квітня Запорізька АЕС зазнала прямих атак вперше майже за півтора роки. Ці напади порушили перший із п’яти конкретних принципів захисту Запорізької АЕС, які я вперше виклав на Раді рік тому», — додав Гроссі.