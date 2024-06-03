Росіяни скинули авіабомбу на Михайлівку на Донеччині. Серед загиблих — дитина

Зранку 3 червня російські війська скинули на село Михайлівка, що на Донеччині, керовану авіабомбу, а через півтори години повторили удар. Загинули дві людини — серед них 12-річний хлопчик, ще одна людина постраждала.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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Попередній слайд Наступний слайд Показати на весь екран Вадим Філашкін / Донецька ОВА

Через удар у селі пошкоджені щонайменше пʼять будинків. Місцева влада неодноразово закликала українців евакуюватися з прифронтових районів Донеччини через постійну загрозу російських обстрілів і виїжджати до більш безпечних місць. По допомогу в евакуації можна звернутися на лінію 102.