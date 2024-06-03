Financial Times назвало три головні теми переговорів путіна з лідером Китаю Сі Цзіньпіном

Під час свого візиту до Пекіну 16 травня лідер рф володимир путін просив президента Китаю Сі Цзіньпіна про три речі: укладення угоди про будівництво газопроводу «Сила Сибіру — 2», посилення активності китайських банків у росії та не брати участь у Глобальному саміті миру для України, який пройде 15—16 червня у швейцарському місті Бюргеншток.

Про це виданню Financial Times розповіли три джерела, знайомих із ситуацією.

За їхніми словами, спроби росії укласти з Китаєм угоду про будівництво газопроводу «Сила Сибіру — 2» зазнали невдачі через розбіжності щодо цінової політики та кількості газу, який Пекін планує закуповувати у Москви.

Як кажуть джерела видання, Китай хоче купувати російський газ за ціною, близькою до субсидованих росією внутрішніх цін. Також Пекін готовий купувати лише невелику частину запланованої річної потужності трубопроводу в 50 мільярдів кубометрів газу.

FT зазначає, що жорстка позиція Китаю щодо трубопроводу «Сила Сибіру — 2» підкреслює, що російсько-українська повномасштабна війна зробила путіна ще більш залежним від Сі щодо економічної підтримки.

Росія потребує цієї угоди з Китаєм, оскільки схвалення будівництва трубопроводу змінило б долю російського державного експортеру газу «Газпрому», який торік зазнав збитків на $6,9 мільярда на тлі різкого падіння продажів газу в Європу.

Крім угоди про будівництво газопроводу, під час зустрічі із Сі путін також підняв питання активізації діяльності китайських банків у росії та попросив Китай відмовитися від участі в українському мирному саміті. Вже в пʼятницю Китай оголосив, що не братиме участі в саміті.

Крім того, за словами двох джерел видання, Пекін і Москва зараз обговорюють виділення одного або кількох банків, які фінансуватимуть торгівлю компонентами для російської оборонної промисловості. Втім, це, безумовно, призведе до санкцій з боку США, які вилучать будь-який такий банк з глобальної фінансової системи.

Власне, угода щодо трубопроводу залишається далекою, а пропонована співпраця з китайськими банками поки можлива в суттєво меншому масштабі, ніж того просить росія, додають співрозмовники.

Глобальний саміт миру для України

Перший Глобальний саміт миру для України присвятять розробці рамок, щоб стимулювати майбутній мирний процес.

Швейцарія запросила на саміт понад 160 делегацій з усього світу. Держава вважає, що різні погляди на шлях до миру в Україні є життєво важливими, тож участь широкого кола країн та їхній внесок у дискусію матимуть вирішальне значення для досягнення цих цілей. Участь у саміті підтвердили 107 країн і міжнародних організацій.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає, що немає сенсу запрошувати росію на Саміт миру, оскільки не можна гарантувати, що вона діятиме добросовісно. В Офісі президента сказали, що саміт виробить спільну переговорну позицію, яку передадуть росії.

Водночас деякі країни, зокрема Бразилія і Китай, відмовилися від участі в українському мирному саміті, оскільки вважають його марним без участі «обох сторін». Ба більше, як заявив президент України Володимир Зеленський, Китай відмовляє інші країни не їхати на зустріч.