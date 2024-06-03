Прокуратура розслідує знущання над українськими військовополоненими, яких росіяни захопили на Харківському напрямку

Прокуратура почала розслідувати знущання над українськими військовополоненими, яких росіяни захопили на Харківському напрямку.

Про це повідомив Офіс генерального прокурора.

Жорстоке поводження, погрози, імітація розстрілу та психологічний тиск кваліфікували як порушення законів та звичаїв війни (ч. 1 ст. 438 КК), за що загрожує до 12 років увʼязнення. Прокуратура зауважує, що російські військові на відео порушили Женевські конвенції, які мають гарантувати військовополоненим гуманне ставлення.

У неділю, 2 червня, омбудсмен України Дмитро Лубінець звернувся до ООН і Червоного Хреста через вказане відео знущань з українських полонених. На відео російські військові ведуть чотирьох полонених, бʼють одного з них та стріляють з автомата поруч із його головою, а також змушують співати гімн СРСР.

Лубінець наголошував, що це системна практика окупантів, яка є порушенням Женевських конвенцій. Російські війська, однак, дуже часто не дотримуються правил ведення та звичаїв війни, про що свідчать чисельні факти розстрілів і катувань полонених.