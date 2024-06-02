Guardian: Російський правозахисний фонд витратив мільйони євро на фінансування пропаганди в Європі

Витік внутрішніх документів розкрив приховану діяльність російського державного фонду правового захисту «Правфонд», яка полягала в операціях впливу й пропаганди у 48 країнах Європи та світу.

Про це дізнався The Guardian від джерела в європейській розвідці.

У внутрішніх документах «Фонду підтримки та захисту прав співвітчизників, які проживають за кордоном» йдеться про фінансування пропагандистських сайтів, орієнтованих на європейців, допомогу в оплаті захисту засудженого торговця зброєю Віктора Бута та вбивці Вадима Красікова. Документи ще показують, що на фонд працювали кілька колишніх офіцерів розвідки рф.

Крім того, місцеві партнери «Правфонду» отримали мільйонні державні субсидії від низки європейських держав, де фонд має філії. Це викликає запитання щодо використання державних коштів і занепокоєння національною безпекою перед виборами до Європейського парламенту.

Серед керівництва «благодійного фонду» є, зокрема, Володимир Поздоровкін — агент Служби зовнішньої розвідки росії і водночас куратор операцій впливу в країнах Північної Європи та Балтії, а також ще один агент СЗР Анатолій Сорокін, який курує відділ «Правфонду» на Близькому Сході, у Молдові та Придністровʼї.

Керівником Інституту російської діаспори, якого в офіційних документах називають реалізатором проєкту «Правфонду», є Сергій Пантелеєв — він потрапив під санкції в країнах ЄС як співробітник підрозділу російської військової розвідки, що спеціалізується на психологічній війні.

Служби безпеки Естонії у звіті про національну безпеку за 2020 рік зазначили, що «Правфонд» насправді є псевдосистемою правового захисту, а натомість це фонд операцій впливу. Там вважають, що ФСБ використовує групи для вербування співробітників за кордоном, зокрема серед тих, хто підтримує окупацію Криму.

«Правфонд» заснували у 2012 році президентським указом. Його підтримували Міністерство закордонних справ рф та федеральне агентство «Росспівробітництво», яке керує зовнішньою допомогою. Головою фонду обрали Олександра Удальцова, який наразі перебуває під санкціями ЄС за дії, які загрожують територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України.

Бюджетні документи «Правфонду» свідчать, що організація витратила сотні тисяч євро на підтримку кількох сайтів, які нібито боролися з «русофобією» та займалися «захистом російської мови» в Європі, а також ще деяких маргінальних видань. Зокрема, «Правфонд» фінансував діяльність golos.eu, онлайн-порталу, на якому в основному критикують український уряд, президента Володимира Зеленського, інших політиків України. Однак заступник головного редактора «Голосу» Юрій Андрійченко у коментарі The Guardian заперечив, що сайт отримував гроші від «Правфонду» або мав звʼязки з росією.