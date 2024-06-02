Трамп обіцяє розсекретити документи про теракт 11 вересня та вбивство Кеннеді, якщо його оберуть президентом

Дональд Трамп заявив, що розсекретить документи про теракт 11 вересня 2001 року, вбивство 35-го президента США Джона Кеннеді та американського фінансиста Джеффрі Епштейна, якого звинувачували в педофілії та організації проституції. Однак тільки якщо його оберуть президентом на виборах у листопаді 2024 року.
Про це він заявив в інтервʼю Fox News.
За словами Трампа, він планує таке розсекречення, щоб «відновити втрачену довіру до американських інституцій».
Нове інтервʼю з Дональдом Трампом зʼявилося після того, як його суд присяжних визнав його винним у справі про фінансові махінації з виплатами порноакторці Стормі Деніелс. Тепер кандидату в президенти загрожує до чотирьох років увʼязнення.
За даними слідства, перед виборами 2016 року Трамп через адвоката виплатив Стормі Деніелс $130 тисяч, щоб вона мовчала про секс із ним. Виплата незаконною не була, але її оформили як плату Трампа адвокату за юридичні послуги. У штаті Нью-Йорк це вважається фальсифікацією звітності.
На тлі цього Дональд Трамп заявив, що «поквитається зі своїми противниками».
«Це погані люди. Ці люди хворі, і вони роблять такі руйнівні речі… Якби не я, вони б переслідували когось іншого, а я знаю багато конкурентів. Вони б цього не робили так добре», — так політик відгукнувся про ситуацію.
- Вибори президента у США відбудуться 5 листопада цього року. До 6 січня 2025 року голоси виборців мають бути офіційно підраховані в Конгресі, а 20 січня 2025 року відбудеться інавгурація обраного президента. Чинний президент Джо Байден від демократів та експрезидент Дональд Трамп від республіканців набрали необхідну кількість голосів на праймеріз, щоб іти на вибори.