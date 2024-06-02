Майже по всій Україні протягом доби 2 червня вимикатимуть світло (оновлено)

В Україні протягом усієї доби (2 червня) діятимуть аварійні вимкнення світла. Обмеження не стосуватимуться лише Львівської, Закарпатської та Волинської областей.
Про це повідомляє «Укренерго».
Причина — важка ситуація в енергосистемі після російських дроново-ракетних атак і обстрілів енергоінфраструктури. Графіки знеструмлення не діятимуть.
Оновлення
Об 11:50 компанія ДТЕК повідомила, що екстрені вимкнення скасовані в Києві та області, на Одещині, Дніпропетровщині та Донеччині. Діятимуть стабілізаційні графіки з 18:00 до 00:00.
«Укренерго» майже в той самий час повідомила про скасування аварійних відключень світла по всій країні. В областях ліміти діятимуть з 18:00 до 00:00.
Енергетики продовжують ліквідовувати наслідки вчорашньої атаки.
- Остання велика атака на українську енергосистему відбулась у ніч проти 1 червня. Тоді російські війська вдарили по енергооб’єктах у Запорізькій, Дніпропетровській, Донецькій, Кіровоградській та Івано-Франківській областях. Зокрема, окупанти поцілили по двох гідроелектростанціях. З березня це вже шоста масована атака на енергосистему.