У Харкові завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по пʼятиповерхівці

У Новобаварському районі Харкова завершили аварійно-рятувальні роботи на місці російського удару по пʼятиповерхівці.

Про це повідомив голова Харківської ОВА Олег Синєгубов.

Встановити вдалося сімох загиблих. Серед них три жінки — 39, 68 і 86 років і четверо чоловіків віком 52, 64, 41 і 28 років. Окремі фрагменти восьмої жертви передали поліцейським на ДНК-тест.

Також відомо про 26 постраждалих, серед яких 12-річні хлопчик і дівчинка.

Росіяни вдарили ракетами по Харкову в ніч на 31 травня. За даними прокуратури, одна з ракет влучила в пʼятиповерховий житловий будинок і зруйнувала три поверхи підʼїзду.

Росіяни повторно вдарили по тому ж місцю, коли прибули екстрені служби, серед поранених — медик швидкої допомоги й поліцейська. Загалом по Новобаварському району тієї ночі армія рф випустила пʼять ракет.

Попередньо, місто атакували ракетами С-300/С-400 з території Бєлгородської області рф.