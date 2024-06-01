На Черкащині у двір працівника військкомату кинули вибухівку. Минулося без постраждалих

У Катеринополі на Черкащині невідомі кинули вибухівку на подвірʼя працівника місцевого військкомату. Минулося без постраждалих.

Про це повідомили в Черкаському обласному ТЦК.

Інцидент стався 30 травня. Вибухівку кинули на подвір’я будинку сержанта Збройних сил України, який служить у 4 відділі одного з районних військкоматів. Про це повідомили правоохоронцям.

В Черкаському ТЦК розповіли, що сам працівник військкомату приєднався до війська з початком повномасштабної війни. Його син також воює на фронті, а дочка втратила на війні чоловіка. У військкоматі кажуть, що вибух стався на тлі «ганебної інформаційної кампанії» з дискредитації українських військових.

«Пам’ятаймо, що ворог вкладає у спроби деморалізувати українців і зруйнувати нашу згуртованість величезні ресурси. І саме на це робить свою головну ставку», — зазначили в ТЦК.

На тлі цього працівники ТЦК закликали українців споживати інформацію лише з офіційних джерел.