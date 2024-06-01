Кількість загиблих у Харкові після удару по пʼятиповерхівці зросла до семи

У Харкові до семи зросла кількість загиблих після обстрілу пʼятиповерхівки в Новобаварському районі вночі 31 травня.

Про це повідомила Харківська обласна прокуратура.

Росіяни вдарили ракетами по Харкову в ніч на 31 травня. За даними прокуратури, одна з ракет влучила в пʼятиповерховий житловий будинок і зруйнувала три поверхи підʼїзду. Ще чотири ракети влучили неподалік будинку.

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Від обстрілу постраждали щонайменше 25 людей. Серед поранених діти, медик швидкої допомоги та поліцейська. Під завалами пʼятиповерхівки ще можуть бути люди.