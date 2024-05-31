Міністерство оборони розпочало пілотний проєкт із реабілітації військових. Що він передбачає

Міністерство оборони України розпочало пілотний проєкт із реабілітації військовослужбовців.

Про це повідомила пресслужба відомства.

Основне завдання цього проєкту — створити ефективний реабілітаційний простір. До цього залучать цивільні й військові медичні заклади, соціальні служби та органи місцевого самоврядування. Для цього процес реабілітації в галузі охорони здоровʼя має пройти певні реформи.

Серед першочергових задач Міноборони називає уніфікацію стандартів і протоколів, наскрізний моніторинг і контроль результатів. Також у планах — створення центрів досконалості — закладів, які візьмуть на себе лідерство у сфері реабілітації.

Також Міноборони пропонує розробити так званий ефективний маршрут пацієнта, який передбачає прогноз його подальшого лікування і реабілітації, та визначення профільних закладів за особливостями травм і захворювань.