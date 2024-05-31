Вченим пропонують премію до $10 млн за встановлення діалогу з тваринами

Фонд британського бізнесмена Джеремі Коллера і Тель-Авівський університет започаткували премію для вчених, які зможуть встановити двосторонню комунікацію з тваринами.

Про це йдеться на сайті фонду.

У фонді наголосили, що їхня премія — це багаторічний проєкт, що прагне скористатися досягненнями штучного інтелекту, особливо великими мовними моделями, щоб досягти міжвидової комунікації.

Науковий комітет, який оцінює претендентів на премію, сподівається на комунікацію з нелюдськими організмами в стилі «тесту Тюрінга» — коли тварина спілкується самостійно, не усвідомлюючи, що вона спілкується з людиною. Штучний інтелект міг би відіграти певну роль у розробці інтерфейсів для інтерпретації такої комунікації.

Організатори проєкту обіцяють щорічні винагороди в обсязі $100 тисяч для підтримки досліджень. Команда, яка виконає завдання, зможе отримати $10 мільйонів для інвестицій або $500 тисяч готівкою.

Подати заявку на цьогорічну премію можна до 31 липня. Журі обере 10 найкращих заявок, їхні автори зможуть представити свою роботу на онлайн-симпозіумі. Після онлайн-події журі визначить переможця.