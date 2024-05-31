Замість WOG Cafe в потягах «Інтерсіті» годувати пасажирів буде Ray AB Cafe

Компанія «Укрзалізниця» змінила оператора харчування у швидкісних поїздах «Інтерсіті» та «Інтерсіті+». За результатами конкурсу замість WOG Cafe за харчування відповідатиме з 1 червня Ray AB Cafe.

Про це повідомила пресслужба УЗ.

«Чому Ray? Наші нові партнери розповідають, що промінь, як і поїзд, завжди має початок та напрямок. Ваша подорож починається в пункті А, напрямок до В визначаєте ви самі — а поміж тим, саме час випити смачної кави у бортовому кафе «Інтерсіті+», — йдеться в повідомленні.

В оновленому меню тепер пропонуватимуть 33 нові позиції — круасани, дитяче меню, рибний обід, веганські бургери, курячий бульйон, хотдоги й сирники. Ціни на комплексні обіди та воду у квитку обіцяють залишити без змін.

УЗ очікує на зворотний звʼязок від пасажирів, які спробують нове меню. Відгук можна залишити у Viber, Telegram, Apple Messages, Facebook Messenger, у застосунку «Укрзалізниці» та через QR-коди безпосередньо у вагонах.