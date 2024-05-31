Генштаб ЗСУ заявив про втрати росіян у ще 1 390 військових

Генеральний штаб Збройних сил України в щоденній статистиці повідомив, що за минулу добу (30 травня) російські війська втратили орієнтовно 1 390 військовослужбовців (вбиті та поранені), 18 танків, дві бронемашини і 39 артилерійських систем, 56 одиниць автотехніки та 11 одиниць спецтехніки, а також 77 безпілотників і сім крилатих ракет.
Загальні втрати росії у війні проти України від початку повномасштабного вторгнення, за даними Генштабу ЗСУ, такі:
- Україна і росія майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.
- 25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Кількості поранених і зниклих безвісти він не назвав.