Німеччина передасть Україні новий пакет військової допомоги на €500 мільйонів

Німеччина надасть Україні новий пакет озброєнь на €500 мільйонів.

Про це німецький міністр оборони Борис Пісторіус заявив під час зустрічі зі своїм українським колегою Рустемом Умєровим в Одесі, передають dpa i Deutsche Welle.

З міркувань безпеки візит Пісторіуса до Одеси, де він оголосив про новий пакет військової допомоги Україні, до останнього залишався секретним.

У черговому пакеті військової допомоги Німеччина передасть Україні «велику кількість» ракет для систем ППО типу Iris-T, безпілотники для розвідки та ведення бойових дій в Чорному морі, запчастини для артилерійських систем, які Німеччина поставляє Україні, а також запасні двигуни для танків Leopard і мільйон боєприпасів для стрілецької зброї.

За словами Пісторіуса, пакет озброєнь для України вже готовий до відправки. З 2025 року також почнеться поставка 18 нових самохідних гаубиць RCH-155 в Україну. Крім того, Німеччина профінансує навчання українських інженерних військ.

«Ми продовжуватимемо підтримувати вас у ваших оборонних діях», — заявив Пісторіус під час сьогоднішньої зустрічі з міністром оборони України в Одесі.