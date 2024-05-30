Reuters: Президент Франції Макрон тиснув на Канаду, щоб вона послабила санкції щодо російського титану

Президент Франції Емманюель Макрон переконав премʼєр-міністра Канади Джастіна Трюдо звільнити Airbus та інші аерокосмічні компанії від санкцій щодо російського титану.

Про це пише Reuters із посиланням на джерела.

Лідери провели телефонну розмову в березні, через кілька тижнів після того, як Канада наклала санкції на російський титан, що занепокоїло французьку компанію Airbus і ще деяких учасників ринку, які досі покладаються на російські поставки.

За словами одного з джерел, Макрон доклав «значних зусиль», щоб переконати Трюдо зробити виняток із санкцій для європейських компаній. На Канаду був дипломатичний і промисловий тиск.

Друге джерело додало, що ще одна країна Європи підтримала зусилля Макрона.

Із часом Оттава змінила свою політику, звільнивши Airbus та деякі інші компанії від санкцій щодо російського титану.

Ця ситуація демонструє, що західним країнам важко одночасно карати росію за її повномасштабне вторгнення в Україну і не шкодити ланцюгам постачання.

Російська металургійна компанія «ВСМПО-АВІСМА», найбільший у світі виробник титану, також є найбільшим виробником саме аерокосмічного титану. Відлучити від нього промисловість виявилося складно.

«Проблема полягає в тому, що новий титановий завод будується роками, і може знадобитися рік або два, щоб отримати сертифікат», — сказав генеральний директор AeroDynamic Advisory Кевін Майклз.

Захід довго уникав санкцій проти російського титану, побоюючись зашкодити своїй аерокосмічній промисловості. Тому рішення Канади заборонити імпорт з ВСМПО заскочило аерокосмічну галузь зненацька.

Ще одне джерело Reuters повідомило, що грізні дзвінки в Оттаву почалися «відразу, буквально того ж дня», коли Канада оголосила про санкції.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, Airbus заявляла про намір відмовитися від титану з росії протягом кількох місяців. Компанія розширила закупівлі у США та Японії. При цьому сертифікація нових постачальників через аерокосмічні стандарти може тривати роками, зазначали в Airbus.