Канада відтермінувала для Airbus санкції щодо російського титану. Проблема у тривалій сертифікації нових постачальників

Уряд Канади дозволив авіабудівній компанії Airbus, попри санкції, використовувати російський титан під час виробництва.

Про це повідомляє агентство Reuters.

«Airbus обізнана про те, що канадський уряд запровадив санкції щодо ВСМПО, й отримала необхідний дозвіл для того, щоб здійснювати свою діяльність відповідно до застосовних санкцій», — йдеться в заяві компанії.

Зазначимо, що Канада стала першим західним урядом, який заборонив поставки стратегічного металу у своєму пакеті обмежувальних заходів.

У лютому 2024 року Канада запровадила санкції проти російської металургійної компанії «ВСМПО-Авісма». Торік у вересні компанія також потрапила під експортний контроль Міністерства торгівлі США.

У 2022 році, після початку повномасштабної війни в Україні, Airbus повідомила про намір відмовитися від постачання титану з росії протягом кількох місяців. Компанія розширила закупівлі у США та Японії. При цьому сертифікація нових постачальників через аерокосмічні стандарти може тривати роки, зазначали в Airbus.