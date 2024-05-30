У річці Тисі знайшли чергового потопельника. Це вже десяте тіло від початку травня

На берег річки Тиса винесло ще одного потопельника. Це вже десяте тіло чоловіка від початку травня цього року, що знайшли в річці.

Державна прикордонна служба України повідомила, що тіло чоловіка помітили румунські колеги у Кречунешті, що навпроти українського селища Великий Бичків (Закарпатська область). Його передадуть українським прикордонникам.

«Вкотре закликаємо не ризикувати власним життям, адже, на жаль, щастить вийти з Тиси живим не всім», — зауважили в ДПСУ.