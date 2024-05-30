Кабмін зняв заборону на експорт вугілля, яка діяла 2 роки

Кабінет міністрів зняв заборону на експорт вугілля камʼяного, антрациту, брикетів, котунів та аналогічних видів твердого палива, отриманих з камʼяного вугілля.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук.

Ліміт експорту вугілля встановлено на рівні 1,15 млн тонн у 2024 році.

Причиною зняття заборони є необхідність забезпечення роботи державних вугледобувних підприємств та реалізації енергетичного вугілля на експорт, йдеться в повідомленні.