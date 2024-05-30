Китай відправить до зоопарку у Вашингтоні нових «посланців дружби» — дві панди

До кінця 2024 року Національний зоопарк у Вашингтоні отримає від Китаю дві великі панди — хлопчика Бао Лі та дівчинку Цин Бао.

Про це повідомив Смітсонівський національний зоопарк.

У минулому році Китай забрав трьох панд із Національного зоопарку Вашингтону, через що там уперше з 1972 року не залишилось жодної панди. Це трапилось на тлі зростання напруженості між США та Китаєм, тож інші американські зоопарки також відправили своїх панд до КНР.

Однак у листопаді 2023 року, після візиту до США, лідер КНР Сі Цзіньпін заявив, що до Штатів незабаром відправлять нових «посланців дружби», тобто панд.

Про повернення панд оголосили 29 травня.

«Ми з нетерпінням чекаємо цього історичного моменту і відсвяткуємо його тут, у столиці нашої країни, — радісно оголосила перші леді США Джилл Байден та додала: — Офіційне оголошення! Панди їдуть до Вашингтону!»

До зоопарку приїдуть дворічні панди Бао Лі та Цин Бао. При цьому панда Бао Лі — син панди Бао Бао, яка народилася в зоопарку у 2013 році, і онук Мей Сяна і Тянь Тянь, що теж жили в зоопарку у Вашингтоні і поїхали до Китаю кілька місяців тому.

Панди Бао Лі (зліва) та Цин Бао (справа). Смітсонівський національний зоопарк Смітсонівський національний зоопарк Панди Бао Лі (зліва) та Цин Бао (справа). Смітсонівський національний зоопарк

Американський зоопарк отримає цих панд на умовах оренди — до квітня 2034 року. Протягом цього часу зоопарк платитиме Китайській асоціації охорони дикої природи та охорони природи мільйон доларів на рік. При цьому і самець, і самка великої панди, і будь-яке їхнє потомство залишаються у власності Китаю, а народжених дитинчат відправлять у Китай одразу, як вони досягнуть 4 років.

Дипломатія панд

Китай вважає панд національним надбанням і понад пів століття використовує цих тварин для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай, аби підтримати китайську програму з розведення цих тварин.

Від 1957 до 1983 року Китай подарував 24 панди девʼяти країнам: тодішньому Радянському Союзу, Північній Кореї, США, Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Мексиці та Іспанії.

Наразі чотири панди перебувають у США, девʼять панд — в Японії, по дві панди— у Великій Британії, Австралії, Данії та Австрії, пʼять — у Бельгії. По одній панді перебувають в зоопарках Франції, Канади, Фінляндії, Німеччини, Іспанії, Індонезії, Малайзії, Мексики, Нідерландах, Сінгапурі, Південній Кореї та росії.

Китайські «посланці дружби» є і на Тайвані, попри напружені політичні відносини між країнами. Панду Туан Туана та його партнерку Юань Юань Китай подарував Тайваню у 2008 році. Імена панд разом означають «воззʼєднання» — ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році в Туан Туана та Юань Юань народилися дитинчата, але в листопаді 2022 року панда Туан Туан помер від некрозу мозку.