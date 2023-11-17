Китай відправить до США нових «посланців дружби». Як панди налагоджують дипломатичні відносини КНР

Лідер Китаю Сі Цзіньпін під час свого візиту до США заявив, що незабаром відправить нових панд до Сполучених Штатів. Цих тварин Китай використовує вже понад пів століття як «посланців дружби» — для того, щоб налагодити дипломатичні звʼязки з іншими країнами.

Про це пише Bloomberg.

Нещодавно Китай забрав трьох панд із Національного зоопарку Вашингтону, через що там уперше з 1972 року не залишилось жодної панди. У тому році китайці подарували трійку панд на честь візиту президента США Річарда Ніксона до КНР — тоді він нормалізував відносини між країнами. Після відʼїзду панд Мей Сян, Тянь Тянь та їхнього дитинча Сяо Ци Цзі ву США залишилося лише чотири панди в зоопарку Атланти.

Під час зустрічі з президентом Джо Байденом Сі Цзіньпін заявив, що «багато американців, особливо дітей, дуже не хотіли розставатися з пандами і прийшли до зоопарку, щоб попрощатися з ними». Він пообіцяв відправити нових панд, проте не уточнив, коли саме — імовірно, вони прибудуть до зоопарку в Сан-Дієго.

Дипломатія панд

Китай вважає панд національним надбанням і понад пів століття використовує цих тварин для зміцнення дипломатичних відносин з іншими країнами. КНР позичає ведмедів іноземним зоопаркам, а ті через кілька років повинні повернути їхніх дитинчат у Китай, аби підтримати китайську програму з розведення цих тварин.

Від 1957 до 1983 року Китай подарував 24 панди дев’яти країнам: тодішньому Радянському Союзу, Північній Кореї, США, Великій Британії, Японії, Франції, Німеччині, Мексиці та Іспанії.

Наразі чотири панди перебувають у США, девʼять панд — в Японії, по дві панди— у Великій Британії, Австралії, Данії та Австрії, пʼять — у Бельгії. По одній панді перебувають в зоопарках Франції, Канади, Фінляндії, Німеччини, Іспанії, Індонезії, Малайзії, Мексики, Нідерландах, Сінгапурі, Південній Кореї та росії.

Китайські «посланники дружби» є і на Тайвані, попри напружені політичні відносини між країнами. Панду Туан Туана та його партнерку Юань Юань Китай подарував Тайваню у 2008 році. Імена панд разом означають «воззʼєднання» — ймовірно, це посилання на прагнення Пекіну поглинути Тайвань. У 2013 та 2020 році в Туан Туана та Юань Юань народилися дитинчата, але в листопаді 2022 року панда Туан Туан помер від некрозу мозку.