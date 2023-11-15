Джо Байден зустрівся із Сі Цзіньпіном у США

Президент США Джо Байден 15 листопада привітав свого китайського колегу Сі Цзіньпіна на саміті Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва в Каліфорнії.

Про це повідомляє американський телеканал CNN.

Байден заявив, що йому і Сі Цзіньпіну важливо мати відверте розуміння один одного: «Я думаю, що вкрай важливо, щоб ми з вами чітко розуміли один одного — як лідер лідера, без будь-яких помилок або непорозумінь».

Президент США наголосив, що конкуренція між США і Китаєм не має призвести до конфлікту і додав, що лідери несуть відповідальність перед своїм населенням за спільну роботу, зокрема з питань зміни клімату, протидії незаконному обігу наркотиків і підходу до штучного інтелекту.

Джо Байден вітає Сі Цзіньпіна. Каліфорнія, 15 листопада 2023 рік. Getty Images / «Бабель»

У своєму вступному слові Сі Цзіньпін згадав про їхні давні відносини: «Приходячи сюди, я думаю про вашу поїздку до Китаю, коли я був віцепрезидентом Китаю. Ми тоді зустрічались. Це було 12 років тому. Я досі дуже яскраво памʼятаю наше спілкування, і це завжди наводить мене на багато думок».

Також лідер Китаю підкреслив непростий характер відносин Пекіна з Вашингтоном за останні 50 років, які, «попри перипетії, продовжують рухатись уперед».

«Для двох великих країн, як-то Китай і Сполучені Штати, повернутися спиною одне до одного – не варіант. Одна сторона нездатна перевершити іншу, а конфлікт і конфронтація несуть нестерпні наслідки для обох сторін», – додав Сі.