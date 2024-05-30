Генштаб: Росія за добу втратила вбитими та пораненими ще 1 160 військових

Сили оборони України впродовж минулої доби (29 травня) знищили й поранили 1 160 російських військових.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ.

Також, за даними Генштабу, протягом доби росія втратила 10 танків, 22 бронемашини і 35 артилерійських систем, одну РСЗВ, 22 безпілотники, 53 одиниці автотехніки 1 11 одиниць спецтехніки.

Загалом втрати росіян від початку повномасштабного вторгнення такі:

Facebook / Генеральний штаб ЗСУ

Росія і Україна майже не дають інформації про свої втрати у війні. Москва офіційно востаннє називала кількість убитих у вересні 2022 року — тоді заявляли про 5 937 загиблих. Київ тривалий час цього не робив, заявляючи, що дані будуть розкриті після війни.

25 лютого 2024 року президент України Володимир Зеленський вперше від початку повномасштабного вторгнення озвучив число загиблих українських військових: 31 тисяча. Він не розголосив, скільки серед українських військових є поранених і зниклих безвісти.