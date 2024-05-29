Загибель військових 128 бригади. Офіс генпрокурора запевнив, що слідчі дії тривають

В Офісі генерального прокурора заперечили поширену в соцмережах інформацію, що справа про загибель військових 128 бригади під час нагородження в Запорізькій області «розвалилася». Слідчі дії тривають, також призначені судові експертизи.

Про це повідомив Офіс генпрокурора.

Слідчі Державного бюро розслідувань розслідують справу за фактом недбалого ставлення до військової служби. Окрім цього, щодо командира бригади склали адміністративний протокол про невчасне повідомлення про подію. Однак після розгляду протоколу суд закрив це провадження через відсутність складу адміністративного правопорушення.

«Разом з тим це жодним чином не впливає на стан розслідування кримінального провадження. Також це не звільняє особу від кримінальної відповідальності в разі встановлення та доведення її вини», — кажуть в Офісі генпрокурора.

Напередодні українське видання «Главком» з посиланням на відповідь Офісу генерального прокурора заявило, що правоохоронці ще не вручали підозри у справі про російський удар по військових 128 бригади.

Посилаючись на матеріали судового реєстру, журналісти вказали, що слідчі ДБР вилучили мобільний телефон і два ноутбуки в командира реактивної артилерійської батареї. На цій техніці, як зазначає слідство, було шпигунське програмне забезпечення, за допомогою якого міг статися витік інформації про місцерозташування військовослужбовців 128 бригади.

Що передувало

3 листопада 2023 року в селі поблизу лінії фронту на Запоріжжі росіяни вдарили «Іскандером» по бійцях 128 бригади. Це сталося під час шикування для нагородження до Дня ракетних військ та артилерії. Командира Дмитра Лисюка відсторонили від посади на час розслідування.

14 листопада комісія Міноборони провела розслідування трагедії зі 128 бригадою та довела, що командування справді зібрало бійців у дворі будинку на нагородження, але ігнорувало всі правила маскування. Після оголошення сигналу «ракетної небезпеки» не вжили жодних заходів безпеки.

128 бригада — це зʼєднання гірської піхоти Сухопутних військ. Вона перебуває в складі Оперативного командування «Захід» зі штабом у Мукачевому. Від початку війни на сході України у 2014 році військові 128 бригади зайняли позиції в Луганській області, у районі Лисичанська, Сєверодонецька та Рубіжного. 128 окрема гірсько-штурмова бригада звільняла Херсон, воювала під Бахмутом. На початку січня 2023 року бригада повернулася на Запорізький напрямок. У червні 2023 року бійці бригади звільнили села Лобкове і Пʼятихатки.