Верховний суд підтвердив чинність і обовʼязковість застосування українського правопису 2019 року

Верховний суд підтвердив чинність та обовʼязковість застосування українського правопису, який затвердили у 2019 році.

Про це повідомили в Офісі уповноваженого із захисту державної мови Тараса Креміня.

У січні 2021 року Окружний адміністративний суд міста Києва скасував постанову Кабміну про новий правопис. У березні того ж року Міністерство юстиції подало апеляцію на це рішення, а в травні Шостий апеляційний адміністративний суд задовольнив скаргу Кабміну щодо рішення ОАСК.

З огляду на рішення Верховного суду від 22 травня 2024 року, Кремінь наполягає на необхідності масштабного використання чинного правопису в усіх сферах суспільного життя. Посадовець нагадав, що вже минув 5-річний перехідний період, протягом якого діяли як старі, так і нові норми правопису.

«Ми вимагаємо використовувати правопис повсюдно, але водночас наполягаємо на тому, щоб Міністерство освіти і науки України посилило своє відповідальне лідерство та спонукало до виконання дорожньої карти», — зазначив Кремінь.

Кремінь також нагадав, що з 2025 року національний мультимедійний тест проводитиметься на основі чинної редакції українського правопису.