Російські війська обстріляли Лиман і Нікополь. Є загиблі та поранені

Удень 29 травня російські війська тричі обстріляли місто Лиман на Донеччині. Попередньо, поранені щонайменше вісім людей.

Про це повідомив голова Донецької ОВА Вадим Філашкін.

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За даними прокуратури, росіяни вдарили по мікрорайону з житловою забудовою. Постраждалі — пʼять жінок і троє чоловіків віком від 18 до 69 років — дістали поранення та контузії, їм надали медичну допомогу.

Обстріл пошкодив три двоповерхові будинки. Зброю, з якої били росіяни, встановлюють. Прокуратура порушила справу за фактом порушення законів і звичаїв війни.

Також російські війська весь день обстрілюють Нікополь на Дніпропетровщині, повідомив голова ОВА Сергій Лисак.

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Зранку під артобстріл потрапив 52-річний чоловік — він помер у лікарні. Пообіді ворожий дрон-камікадзе поцілив у швидку — загинув 54-річний водій, його дружину у важкому стані госпіталізували.