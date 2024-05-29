У Китаї реконструювали мечеть — її позбавили арабських рис. Так КНР бореться проти ісламу

Велика мечеть Шадянь — остання велика мечеть у Китаї, що зберегла арабські архітектурні риси, — зазнала радикальної реконструкції. Її куполи зняли, а мінарети перебудували. На думку експертів, реконструкція Шадянь знаменує завершення урядової кампанії з китаїзації мусульманських місць поклоніння.

Про це пише The Guardian.

Мечеть Шадянь — одна з найбільших і найвеличніших мечетей Китаю. Вона височіє у південно-західній провінції Юньнань і до минулого року вирізнялася зеленим куполом і високими мінаретами. А супутникові знімки 2022 року показують, що вхідний павільйон був прикрашений півмісяцем і зіркою.

Супутникові знімки мечеті Шадянь у Китаї у квітні 2022 року та в лютому 2024 року. Під час реконструкції прибрали характерний зелений купол — замість нього встановили китайську пагоду. Moxar

Однак фотографії та свідчення очевидців підтверджують, що цього року купол мечеті замінили пагодою, а мінарети вкоротили та перебудували. Збереглися лише слабкі сліди плиток з півмісяцем і зіркою.

Велику мечеть Шадянь побудували в епоху династії Мін і зруйнували під час культурної революції в Китаї, а вже пізніше її відновили та розширили за підтримки уряду. Її будували за подобою мечеті Пророка в Медіні. Шадянь може вмістити до 10 тисяч вірян.