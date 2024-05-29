У Китаї реконструювали мечеть — її позбавили арабських рис. Так КНР бореться проти ісламу

Велика мечеть Шадянь — остання велика мечеть у Китаї, що зберегла арабські архітектурні риси, — зазнала радикальної реконструкції. Її куполи зняли, а мінарети перебудували. На думку експертів, реконструкція Шадянь знаменує завершення урядової кампанії з китаїзації мусульманських місць поклоніння.
Про це пише The Guardian.
Мечеть Шадянь — одна з найбільших і найвеличніших мечетей Китаю. Вона височіє у південно-західній провінції Юньнань і до минулого року вирізнялася зеленим куполом і високими мінаретами. А супутникові знімки 2022 року показують, що вхідний павільйон був прикрашений півмісяцем і зіркою.
Однак фотографії та свідчення очевидців підтверджують, що цього року купол мечеті замінили пагодою, а мінарети вкоротили та перебудували. Збереглися лише слабкі сліди плиток з півмісяцем і зіркою.
Велику мечеть Шадянь побудували в епоху династії Мін і зруйнували під час культурної революції в Китаї, а вже пізніше її відновили та розширили за підтримки уряду. Її будували за подобою мечеті Пророка в Медіні. Шадянь може вмістити до 10 тисяч вірян.
У 2018 році китайський уряд опублікував пʼятирічний план з «китаїзації ісламу», мета якого — протидіяти іноземним архітектурним стилям і просуванню ісламської архітектури з китайськими характеристиками. Іншу визначну мечеть Юньнані, Нацзяїн, що розташована менш ніж за 160 кілометрів від Шадяні, теж нещодавно реконструювали, позбавивши ісламських рис.
Антрополог з Корнельського університету Руслан Юсупов провів два роки в Шадяні. За його словами, розбудова мечетей Шадянь і Нацзяїн — це «здатність мусульман відновити релігійний та ісламський простір після культурної революції в Китаї». Однак через політику китайської влади зараз це неможливо, а таку реконструкцію мечетей вважають великою втратою.
Після реконструкції мечеті Шадянь на фасаді будівлі додали китайські ієрогліфи — «Імператорський палац вищої істини». Це даоський термін, який також використовується в китайському ісламі. Але раніше його не асоціювали з мечеттю Шадянь. Письменник та автор книжки про релігію «Душі Китаю» Єн Джонсон зазначає, що реконструкція мечеті є ще однією спробою стерти з лиця землі вірування місцевого населення та його культурну спадщину.
- У 2019 році уряд Китаю ухвалив «Пʼятирічний план китаїзації ісламу». Його мета ― «формування ісламського вчення з китайськими характеристиками». Почалася масштабна перебудова як давніх будівель, так і тих, що звели у 1980-ті за часів ліберальних реформ Ден Сяопіна. Офіційно Китай називає це гармонізацією суспільства, щоб позбутися іноземних впливів.