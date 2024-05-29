«Київавтодор» оголосив тендер на ремонт мосту Метро за 2 мільярди гривень

«Київавтодор» оголосив тендер на протиаварійні роботи на мосту Метро. Очікувана вартість робіт становить понад 2 млрд грн.

Інформація опублікована на сайті аукціону Prozorro.

Згідно із сайтом Prozorro, наразі триває подання тендерних пропозицій, кінцевий строк — 11 червня.

Згідно з тендерною документацією протиаварійні роботи включають:

реставрацію з пристосуванням автопроїздів;

будівництво трубопроводів;

будівництво ліній звʼязку й електропередач;

будівництво шосе, доріг, аеродромів і залізничних доріг;

вирівнювання поверхонь.

Строк виконання протиаварійних робіт на мосту Метро — до 31 грудня 2026 року.

Міст Метро відкрили у 1965 році. Це двоярусна споруда для руху метро та автотранспорту. Частину цього мостового переходу — міст через Русанівську протоку — капітально оновили в 2020 році.