Литва виділяє Україні €5 мільйонів на реконструкцію шкіл і дитсадків

Литва виділяє Україні €5 мільйонів на реконструкцію шкіл і дитячих садків, що їх зруйнувала росія. Також кошти спрямують на обладнання бомбосховищ і встановлення інших засобів захисту в освітніх закладах.

Про це йдеться на сайті литовського уряду.

«Оскільки війна росії проти України триває, ми повинні допомогти українцям зберегти надію на майбутнє. Для цього надзвичайно важливо забезпечити навчання дітей попри постійний ризик авіаударів», — сказала міністр фінансів Литви Гінтаре Скайсте.

За словами Скайсте, виділені Литвою кошти доповнять двосторонні проєкти з відновлення і сприятимуть розширенню підтримки України з боку міжнародної спільноти. Гроші переведуть на рахунок Міністерства освіти і науки в Національному банку України.