США підтвердили участь у Саміті миру, але не уточнили, чи буде на ньому Байден

У Білому домі підтвердили участь США у мирному саміті у Швейцарії, однак невідомо, чи прибуде на нього президент Джо Байден.

Про це заявила речниця Білого дому Карін Жан-Пʼєр під час брифінгу, передає «Голос Америки».

«Як ви знаєте, ми брали активну участь у кожному з попередніх українських мирних самітів. Уряд США бере в цьому участь. І ми будемо представлені у цьому майбутньому саміті», — сказала вона.

На питання журналіста, чи буде присутній на саміті сам Байден, спікерка відповіла, що «не має більш конкретної інформації, якою може поділитись».