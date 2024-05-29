Швеція представила найбільший пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть літаки ASC 890

Швеція представила 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України. Загальна його сума становить 13,3 мільярда шведських крон (€1,16 мільярда).

У межах пакета Сили оборони серед іншого отримають літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Такі літаки призначені для повітряної розвідки і бойового управління системами ППО та авіації проти цілей у повітрі та на морі. ASC 890 бачить усе в радіусі 400 кілометрів і може працювати безперервно до 5 годин.

Літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Швеція також дарує весь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для створення нових бригад української армії. Крім того, країна передає 155-мм артилерійські боєприпаси та інші ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.

Pansarbandvagn 302

Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України в пакет підтримки також входять ракети класу «повітря — повітря» Rb 99, які можна використовувати як на літаках, так і в наземних системах ППО.

Ракета «повітря — повітря» Rb 99 (AIM-120).

Rb 99 — це ліцензійна версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM) з дальністю пуску до 70 кілометрів, що їх раніше збирали у Швеції. Цими ракетами озброєні шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.

Додатково Швеція передає надлишкові паливозаправники з запасів своєї армії, обладнання для обслуговування переданих раніше спроможностей, долучається до фінансової підтримки коаліцій.

Шведському агентству оборонних досліджень доручили підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту. У рамках пакета передбачається і посилення спроможності України у сфері командування та управління через надання терміналів з підпискою на супутниковий звʼязок.

Від 24 лютого 2022 року Швеція надала Україні військової підтримки на 43,5 мільярда крон.