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Швеція представила найбільший пакет військової допомоги для України. До нього увійдуть літаки ASC 890

Автор:
Софія Телішевська
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Швеція представила 16-й і найбільший пакет військової допомоги для України. Загальна його сума становить 13,3 мільярда шведських крон (€1,16 мільярда).

У межах пакета Сили оборони серед іншого отримають літаки радіолокаційної розвідки та управління ASC 890. Такі літаки призначені для повітряної розвідки і бойового управління системами ППО та авіації проти цілей у повітрі та на морі. ASC 890 бачить усе в радіусі 400 кілометрів і може працювати безперервно до 5 годин.

Літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Літак радіолокаційної розвідки та управління ASC 890.

Швеція також дарує весь свій запас гусеничних бронетранспортерів Pansarbandvagn 302 (Pbv 302) для створення нових бригад української армії. Крім того, країна передає 155-мм артилерійські боєприпаси та інші ресурси для обслуговування раніше переданого обладнання.

Pansarbandvagn 302

Pansarbandvagn 302

Для подальшого зміцнення протиповітряної оборони України в пакет підтримки також входять ракети класу «повітря — повітря» Rb 99, які можна використовувати як на літаках, так і в наземних системах ППО.

Ракета «повітря — повітря» Rb 99 (AIM-120).

Ракета «повітря — повітря» Rb 99 (AIM-120).

Rb 99 — це ліцензійна версія американської ракети AIM-120B (AMRAAM) з дальністю пуску до 70 кілометрів, що їх раніше збирали у Швеції. Цими ракетами озброєні шведські багатоцільові винищувачі JAS 39 Gripen.

Додатково Швеція передає надлишкові паливозаправники з запасів своєї армії, обладнання для обслуговування переданих раніше спроможностей, долучається до фінансової підтримки коаліцій.

Шведському агентству оборонних досліджень доручили підтримати Україну у створенні власного оборонного науково-дослідного інституту. У рамках пакета передбачається і посилення спроможності України у сфері командування та управління через надання терміналів з підпискою на супутниковий звʼязок.

Від 24 лютого 2022 року Швеція надала Україні військової підтримки на 43,5 мільярда крон.