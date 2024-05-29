The Guardian: Глава Моссаду погрожував прокурорці МКС, аби суд відмовився від розслідування проти Ізраїлю

Колишній глава служби зовнішньої розвідки Ізраїлю «Моссад» Йосі Коен під час перебування на посаді, ймовірно, погрожував тодішній головній прокурорці МКС Фату Бенсуді, щоб змусити її відмовитися від розслідування ймовірних воєнних злочинів Ізраїлю.

Про це йдеться у публікації британської газети The Guardian.

За даними джерел видання, контакти Коена з Бенсудою відбувалися в роки, які передували її рішенню 2021 року розпочати офіційне розслідування ймовірних воєнних злочинів і злочинів проти людяності на окупованих палестинських територіях.

Бенсуда вирішила розпочати попереднє розслідування ситуації у Палестині 2015 року. Тоді стояло завдання провести початкове оцінювання тверджень про злочини, скоєні окремими особами в секторі Гази, на Західному березі та у Східному Єрусалимі. The Guardian стверджує, що рішення Бенсуди викликало гнів Ізраїлю. Минулого тижня це розслідування досягло кульмінації, коли наступник Бенсуди Карім Хан оголосив, що домагається ордера на арешт премʼєр-міністра Ізраїлю Біньяміна Нетаньягу.

За словами ізраїльського високопосадовця, діяльність Коена була санкціонована на високому рівні і виправдана тим, що суд становив загрозу судового переслідування ізраїльських військовослужбовців.

Коен неодноразово телефонував Бенсуді й намагався зустрітися з нею, зазначили три джерела. За словами двох людей, ознайомлених із ситуацією, на якомусь етапі Бенсуда запитала Коена, як він дістав її номер телефону, на що той відповів: «Ти забула, чим я заробляю на життя?»

Спочатку глава Моссаду грав у «хорошого поліцейського», намагаючись зачарувати її, кажуть співрозмовники видання. Однак згодом тон спілкування Коена змінився і він почав використовувати низку тактик, зокрема, за словами одного з джерел, «погрози й маніпуляції».

Ізраїльське джерело, ознайомлене з ситуацією, повідомило, що метою Моссаду було скомпрометувати прокурорку або залучити її як людину, яка йтиме назустріч вимогам Ізраїлю. Ще одне джерело, ознайомлене з ситуацією, повідомило, що Коен діяв як «неофіційний посланець» Нетаньягу.