У Києві в липні пройде музичний фестиваль Atlas United. Там збиратимуть на дрони 100 млн грн

Музичний фестиваль Atlas (колишній Atlas Weekend) повертається. В цьому році його проведення запланували на 12—14 липня в київському ТРЦ Blockbuster Mall.

Анонс фестивалю показав співвласник monobank Олег Гороховський. Його банк стане ексклюзивним партнером фестивалю, а у застосунку банку вже стартував продаж квитків (у розділі «Ще»). Вартість квитків залежить від кількості днів на фестивалі: один день — 1 400 грн, всі дні — 3 250 грн.

На самому фестивалі планують спільно з платформою UNITED24 збирати 100 мільйонів гривень для придбання дронів та безпілотників, які передадуть українським військам. 15% від вартості з кожного квитка, проданого у monobank, підуть на загальний збір.

Виступатимуть на фестивалі українські артисти і музичні гурти, а також коміки з «Підпільного стендапу».