СБУ підозрює російського банкіра за введення рубльової зони на окупованих територіях України

Служба безпеки України підозрює голову правління російського ЦМРБанку Руслана Арефʼєва за запровадження рульової зони на тимчасово окупованих територіях України.

Про це пише пресслужба відомства.

Правоохоронці встановили, що Арефʼєв за підтримки місцевих гауляйтерів відкрив понад 200 відділень російського банку в Криму, Донецьку та Луганську. Після окупації Херсонщини та частини Запорізької області банкір організував там відкриття ще 27 філій.

Філії відкривалися на базі захоплених відділень місцевих українських фінустанов.

У такий спосіб росіяни хочуть зробити всі готівкові та електронні розрахунки на окупованих територіях в російських рублях.

У СБУ зʼясували, що окупаційні структури ЦМРБанку беруть участь у фінансуванні підрозділів російських військ. Це стосується зарплат російським військовим і покриття затрат на їхнє розквартирування, банківських розрахунків місцевих окупаційних адміністрацій рф.

Слідчі Служби безпеки заочно повідомили Арефʼєву про підозру за ч. 5 ст. 27, ч. 3 ст. 110 ККУ.