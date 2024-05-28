Нідерланди хочуть якнайшвидше зібрати систему Patriot для України

Нідерланди разом з іншими країнами-власниками систем протиповітряної оборони Patriot вирішили якнайшвидше зібрати таку установку і подарувати її Україні.

Про це повідомило Міністерство оборони Нідерландів.

Нідерланди готові надати основні компоненти та деталі зі своїх запасів для установки Patriot. Європейських союзників просять зробити свій внесок і додати необхідні компоненти зі своїх складів. Переговори вже ведуться.

«Ми ведемо переговори з партнерами щодо комплектації системи Patriot, включаючи навчання українських екіпажів. З нашою пропозицією і консультаціями з країнами-партнерами, які надають кілька ключових частин і боєприпасів, ми можемо надати Україні принаймні одну повністю готову до експлуатації систему у стислі терміни», — заявила міністр оборони країни Кайса Оллонгрен.

В уряді Нідерландів заявили, що усвідомлюють дефіцитність систем Patriot. Однак там зазначили, що Україна також бореться за Європу і що військова спроможність України, виробництво енергії та життєво важлива інфраструктура зазнають щоденних нападів.

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен заявила, що промислові постачальники зобовʼязалися прискорити виробництво та доставку запасних компонентів.