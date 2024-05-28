КНДР провалила запуск супутника на орбіту. Ракета вибухнула після 2 хвилин польоту

Північна Корея заявила, що запуск її космічної ракети разом із супутником на борту зазнав невдачі. Ракета-носій вибухнула у повітрі після 2 хвилин польоту.

Про це повідомляє південнокорейське інформаційне агентство Yonhap з посиланням на Національне управління аерокосмічних технологій КНДР. Відео вибуху показала японська телерадіомовлення NHK.

Запуск ракети відбувся 27 травня з космодрому Сохе. У Пхеньяні оголосили, що ракета має вивести на орбіту розвідувальний супутник Malligyong-1. За повідомленням KCNA, ракета вибухнула, коли працював перший ступінь. Заступник начальника Національного управління аерокосмічних технологій заявив, що аварія сталася через проблеми з двигуном, який працює на рідкому кисні та нафті. Проте експерти продовжують досліджувати інші можливі причини.

Запуск відбувся невдовзі після тристороннього саміту в Сеулі між лідерами Південної Кореї, Японії та Китаю, де обговорювали питання миру на Корейському півострові. Північна Корея ігнорувала міжнародні попередження про те, що такі запуски суперечать резолюціям ООН.

КНДР планує запустити ще три супутники цього року. Запуски космічних ракет викликають засудження з боку Південної Кореї, США та інших країн. Південна Корея попередила про «потужні» заходи у відповідь та провела військові навчання біля кордону з КНДР.