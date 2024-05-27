Станцію «Академік Вернадський» звинуватили в розтраті держкоштів. Пояснюємо, чому це маніпуляція і (схоже) інформатака

Цьогоріч Україна виділила з бюджету $11 млн (463 млн грн) для науково-дослідних робіт українських арктичних експедицій. Про це свідчить тендер Prozorro.

Ці кошти спрямовані на забезпечення української антарктичної станції «Академік Вернандський» і проведення наукових експедицій та досліджень.

Хоч угоду й завершили в березні, але тільки зараз в інформаційному полі почалося жваве обговорення, чому так багато грошей іде «на вивчення пінгвінів» і що дослідження треба припинити, а кошти направити на дрони. Така риторика є маніпулятивною і має ознаки спланованої інформаційної атаки. Наводимо трохи статистики та аргументи Національного антарктичного наукового центру, щоб прояснити ситуацію.

1.

Кошти з антарктичних досліджень неможливо витратити на дрони та будь-які інші військові потреби, оскільки програма фінансується з тієї частини бюджету, що передбачає тільки гуманітарні видатки. Крім бюджетних коштів, програма фінансується за рахунок міжнародних проєктів і співпраць, і ці гроші можуть йти лише на цивільні потреби.

2.

У публікаціях медіа та серед інтернет-користувачів активно використовувалась теза, що це «гроші на пінгвінів». Але це маніпуляція, оскільки науковці проводять там цілу низку досліджень:

геолого-геофізичні (вивчення геологічної будови Західної Антарктики);

гідрометеорологічні (оцінка стану кліматичної системи, атмосфера-кріосфера-гідросфера в Антарктиці, її вплив на глобальний клімат);

океанографічні (отримання даних про стан гідросфери Антарктики, встановлення тенденцій кліматичної мінливості океанографічних полів Південного океану);

геокосмічні (вивчення взаємодії атмосферної та космічної погодних систем);

біологічні (охоплюють широкий спектр наукових завдань у галузі зоології, ботаніки, мікробіології, вірусології, біохімії, клітинної біології та генетичної інженерії, молекулярної біології);

медико-фізіологічні;

розробка та впровадження нових технологій для забезпечення життєдіяльності станції, охорони довкілля тощо.

«Основними дослідженнями на нашій станції завжди були геофізичні та метеорологічні, а пізніше додалися біологічні. Деякі ряди геофізичних та метеорологічних спостережень на «Вернадському» є найдовшими в усій Антарктиці: кліматичні ведуться щодня з 1947 року, магнітного поля Землі — з 1954-го, рівня озону в атмосфері — з 1957-го», — пояснюють науковці.

Вони збирають, обробляють і передають ці дані в міжнародні та українські організації. Далі їх використовують для найрізноманітніших потреб — від навігації суден і літаків до побудови кліматичних моделей або ж звичайних прогнозів погоди. Загалом Державною програмою передбачено виконання 93 наукових заходів для реалізації 20 глобальних наукових завдань за сімома науковими напрямами.

Частина досліджень дійсно стосується пінгвінів, а насамперед вивчення їхньої реакції на зміни клімату.

«Також з їхньою допомогою ми визначаємо, чи не відбувається в Південному океані перевилов антарктичного крилю, який здійснює й Україна (друге дослідження проводимо на замовлення Комісії зі збереження морських живих ресурсів Антарктики)», — пояснює науковий центр.

Із 93 наукових заходів Держпрограми пінгвіни фігурують у двох. У відсотках це 0,035% від загальних видатків на роботу в Антарктиці.

3.

Станція перейшла в користування України у 1996 році за символічний один фунт і за такої умови — щонайменше десять років науковці мали продовжувати розпочаті там дослідження.

Антарктичну програму не можна призупинити на час війни — її можна або продовжувати, або ліквідувати зовсім. Це пояснюють тим, що безперервні спостереження мають величезну цінність для світової науки, бо робляться постійно в один час за одними методиками, тобто доступні для порівняння.

«Саме за кліматичними даними з 1947-го ми зараз бачимо, що середньорічна температура в Антарктиці зросла на понад 3 °С. І таких прикладів — багато. Ряди даних з «дірками» не мають цінності для науки, тобто перервати спостереження зараз — це обнулити українські зусилля та інвестиції попередніх трьох десятиліть, разом із півстолітніми зусиллями та інвестиціями Британії», — пояснює Національний антарктичний науковий центр.

4.

Якщо в Антарктиці не доглядати за інфраструктурою станції та поставити в «холодний відстій» криголам «Ноосфера», станція просто зруйнується, а судно піде на металобрухт. Тобто відновлення роботи коштуватиме значно більших грошей, ніж підтримка програми.

5.

Україна — одна з кількох десятків країн, які мають цілорічні станції в Антарктиці й право голосу в Договорі про Антарктику (усі рішення там ухвалюють лише консенсусом). «Тобто ми маємо реальний вплив на вирішення долі Антарктики, а також голос на важливому міжнародному майданчику, який активно використовуємо, зокрема і для інформування про російську агресію та протидії активностям рф», — додають науковці.

6.

Маніпулятивними є і тези, що полярникам закуповують «тонни делікатесів». По-перше, в Антарктиці немає магазинів, тож всі продукти купують одразу на рік на 14 людей. По-друге, продукти закуповують в Чилі, і там те, що для нас виглядає як «делікатес», може бути звичною їжею, дешевшою в закупівлі, ніж традиційні для українців продукти. По-третє, на станцію купують вино і солодощі, адже полярники за рік зимівлі зустрічають там дні народження та інші свята — цю інформацію ніколи не приховували.

Національний антарктичний науковий центр вважає, що закиди про «недоцільні витрати» є цілеспрямованою інформаційною атакою. Багато фактів висмикнуті з контексту, використані прямі маніпуляції емоціями та однотипні скриншоти. Крім того, цю інформацію у завідомо маніпулятивному дописі виклав проросійський блогер Анатолій Шарій, який з 2019 року живе в Іспанії та підозрюється у державній зраді.